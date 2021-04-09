В оккупированном Донецке террористы «узаконили» конфискацию квартир у переселенцев

Недвижимость, которая находится на оккупированной территории Донецкой области, теперь может быть не просто «отжата», а «признана бесхозяйной» и «передана в муниципальную собственность» оккупантов «ДНР». Соответствующий документ опубликован на сайте главаря «ДНР» Дениса Пушилина, пишет Остров.

Речь идет об «указе» от 28 апреля, которым утвержден так называемый «Типовой порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества».

«В случае обращения в администрацию лица, считающего себя собственником недвижимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, или получения достоверной информации о наличии собственника недвижимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной, администрация прекращает работу по сбору документов для постановки такой недвижимой вещи на учет. При этом администрация направляет собственнику недвижимой вещи (при наличии сведений о его месте жительства) обращение с просьбой отказаться от прав на нее в пользу соответствующей административно-территориальной единицы ДНР либо принять меры к надлежащему содержанию данного имущества. Также администрация должна разместить на своем официальном сайте объявление с такой информацией», — говорится в «документе» оккупантов.

Кроме того, так называемая «депутат ДНР» Анастасия Селиванова прокомментировала новый «указ» Пушилина: «Очень серьезный документ. Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно … Но теперь так нельзя … И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям … Возможно, именно этот указ решит вопросы разрушающихся недостроев и брошенных квартир…».

При этом местные паблики переполнены эмоциональными комментариями возмущенных дончан: «Она (Селиванова, — прим.), наверное, свое жилье тоже так получила? Путем отжатия? Потому как, не говорила бы таких вещей, если бы сама на него заработала!!!», «Частная собственность — на то и частная собственность. Никто не имеет право на нее претендовать. Это должен быть базовый принцип правового государства. Ну, а у нас — лишь бы че отжать и размародерить. Под любым предлогом», «Все ближе и ближе комитеты бедноты, продразверстка, судебные тройки и клеймо «враг республики» и «дети врагов республики»