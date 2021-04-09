Российские террористы обстреливают Луганскую область из минометов и гранатометов

28 апреля в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали Катериновку из тяжелых минометов калибром 120 мм, стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

Поселок Золотое-4 боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов.

В Донецкой области боевики обстреливали Красногоровку противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты вели обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.