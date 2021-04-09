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Кабмин пообещал за 2 года выдать 680 кредитов на жилье переселенцам

Вчера, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Соответствующий порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта в размере 25,5 млн евро, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW) был утвержден сегодня, 28 апреля 2021, на заседании Кабинета Министров Украины.

Реализация порядке создаст возможность для внутренне перемещенных лиц получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 000 евро до 20 лет под льготные условия - 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

В рамках проекта в 2021 - 2022 годах планируется обеспечить жильем примерно 680 семей или 1768 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

«Для получения льготного кредита под 3% будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями. При этом важно, что граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра Государственным фондом и его региональными управлениями до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшение жилищных условий по другим основаниям.

То есть, в случае попадания в очереди по соглашению с KfW, человек одновременно сохраняет свое место в очереди, сложившейся Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья», - отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Для обеспечения справедливой участия, отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться во вновь очереди, будет происходить путем случайного выбора, который проводится с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения, отвечающего требованиям законодательства по защите персональных данных.

Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита. Объектами кредитования согласно Порядку будут квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструировано не более чем 25 лет назад.


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