В Киеве с 1 мая заработает общественный транспорт и ослабят карантин

В Киеве с 1 мая, ослабят строгие ограничения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из «красной зоны».

С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил. Но призываю жителей столицы пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости», - отметил Виталий Кличко.

Также с 1 мая возобновят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

«Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах! Потому что если ситуация снова ухудшится, новых ограничений не избежать» - отметил мэр Киева.

Возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг. Но принимать посетителей будут по предварительной записи через электронные сервисы.

С следующую среду, 5 мая, Киев восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.