В Луганской области на 29 апреля прогнозируют заморозки до -3 мороза

В Луганской области ночью на 29 апреля синоптики прогнозируют заморозки на почве.

По информации УкрГидрометцентра, ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).

В Луганской, Сумской и Харьковской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов мороза (II уровень опасности, оранжевый).

Днем температура воздуха прогреется до +15 с возможными незначительными осадками в виде дождя.