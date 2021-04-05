» » В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer

Вчера, 15:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer, которая предназначена для защиты от коронавирусной инфекции сотрудников Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жителей и работников интернатных учреждений.

Всего Луганская область получила 1170 доз этой вакцины.

Также поступило 9000 доз вакцины производства Oxford / AstraZeneca, которая предназначена для вакцинации людей старше 65 лет.

Отметим, по состоянию на 26 апреля в Луганской области в целом привито 13085 человек, в том числе 12560 человек получили вакцину Covishield, 525 - Coronavac.

Вакцинация осуществляется 9 мобильными бригадами и 62 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов на районов области.

С 1 марта 2021 в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут записаться в лист ожидания.

В Луганской области всего записались в очередь вакцинации 2683 человека.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:26

В Минреинтеграции призвали ОТГ активнее подавать заявки на субвенции для жилья переселенцам

Вчера, 15:20

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer

Вчера, 14:53

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ - 1 погибший и 3 раненых

Вчера, 14:08

До сентября пенсионеры Луганской области должны выбрать банк для получения выплат

Вчера, 11:01

Перед праздниками в Луганской области будет работать мобильное подразделение АО «Ощадбанк» в Золотом, Трехизбенке и Нижнем

Вчера, 10:53

В Лисичанске при пожаре погиб человек

Вчера, 09:47

27-28 апреля пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 09:37

В Луганской области 251 новый случай COVID-19 и 13 умерших

Вчера, 09:30

Российские террористы 9 раз обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области

26-04-2021, 15:18

Оккупированные Кадиевка и Голубовское остались без воды до 28 апреля

26-04-2021, 14:11

Зеленский поручил организацию встречи с Путиным главе своего офиса

26-04-2021, 12:00

В Луганской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Украины:

Вчера, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

Вчера, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня