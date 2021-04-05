В Луганскую область поступила первая партия вакцины Pfaizer, которая предназначена для защиты от коронавирусной инфекции сотрудников Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, жителей и работников интернатных учреждений.

Всего Луганская область получила 1170 доз этой вакцины.

Также поступило 9000 доз вакцины производства Oxford / AstraZeneca, которая предназначена для вакцинации людей старше 65 лет.

Отметим, по состоянию на 26 апреля в Луганской области в целом привито 13085 человек, в том числе 12560 человек получили вакцину Covishield, 525 - Coronavac.

Вакцинация осуществляется 9 мобильными бригадами и 62 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов на районов области.

С 1 марта 2021 в Украине люди, которые изъявили желание вакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут записаться в лист ожидания.

В Луганской области всего записались в очередь вакцинации 2683 человека.