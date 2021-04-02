В Лисичанске при пожаре погиб человек

27 апреля в 6:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме барачного типа в Лисичанске по улице Осипенко.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части подтвердили возгорания перекрытия в одной из квартир деревянного дома.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружено тело гражданина, 1946 года рождения.

Пожар на площади 40 кв. м локализован в 6:47 и ликвидирован в 7:17.

К ликвидации привлекались 11 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.