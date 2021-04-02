» » «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ для населения Украины

«Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ для населения Украины

Сегодня, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план - «Фиксированный».

Как сообщили в пресс-службе компании, «Нафтогаз Украины» предложил своим клиентам выгодную годовую цену среди поставщиков на рынке - 1 мая 2021 и до 30 апреля 2022 года цена кубометра газа равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ПОН) обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. На сегодня ПОН обслуживает почти 650 тыс. домохозяйств. Цена на газ для таких клиентов в мае составит 9.57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В дальнейшем такие клиенты должны избрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:18

Оккупированные Кадиевка и Голубовское остались без воды до 28 апреля

Сегодня, 14:11

Зеленский поручил организацию встречи с Путиным главе своего офиса

Сегодня, 12:00

В Луганской области почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 11:00

Группы разминирования в Луганской области получили 9 новых автомобилей от DRC-DDG

Сегодня, 10:36

«Луганскгаз Сбыт» предложил жителям Луганской области годовой тариф на поставку и транспортировку газа

Сегодня, 10:24

Громады Луганской области получили более 9 млн гривень налога на недвижимость

Сегодня, 09:55

«Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ для населения Украины

Сегодня, 09:16

За воскресенье в Луганской области выявили 45 новых случаев COVID-19

Сегодня, 08:47

Российские террористы обстреляли из минометов Луганскую область: Новозвановка и Катериновка под огнем

24-04-2021, 11:43

За день жители Луганской области подарили мошенникам почти миллион гривень

23-04-2021, 15:46

Российские террористы готовятся на Пасху убивать прихожан МП и атаковать свои позиции в Дебальцево

23-04-2021, 14:59

В Луганской области мошенники «открыли охоту» на фермеров

Новости Украины:

Сегодня, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

«Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ для населения Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня