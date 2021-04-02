«Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ для населения Украины

В соответствии с Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК «Нафтогаз Украины» с 1 мая 2021 автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план - «Фиксированный».

Как сообщили в пресс-службе компании, «Нафтогаз Украины» предложил своим клиентам выгодную годовую цену среди поставщиков на рынке - 1 мая 2021 и до 30 апреля 2022 года цена кубометра газа равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» (ПОН) обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. На сегодня ПОН обслуживает почти 650 тыс. домохозяйств. Цена на газ для таких клиентов в мае составит 9.57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В дальнейшем такие клиенты должны избрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.