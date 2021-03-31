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За день жители Луганской области подарили мошенникам почти миллион гривень

Вчера, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Нет такой мошеннической схемы, на которую бы не «повелись» добрые и отзывчивые жители Луганской области. Они готовы отдавать десятки тысяч евро чтобы спасти родственников от тюрьмы, свято веря в коррупцию не только в украинской полиции, но и испанской. А также платить десятки тысяч гривень за «трудоустройство».

Как сообщили в полиции Луганской области, только за последние сутки «улов» мошенников составил почти миллион гривень.

В полицию Северодонецка поступило сообщение местной жительницы о том, что ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась ее дочерью, которая последние 20 лет живет в Испании, и сообщила, что она попала в ДТП и для того, чтобы ее не арестовали нужны деньги.

После чего заявительница передала неизвестному мужчине, который приехал к ней домой в начале 2000 евро, а после того, как денег оказалось недостаточно, еще 26 тыс. евро. И только потом женщина решила связаться с дочерью и узнала, что с ней все хорошо и в ДТП она не попадала.

Жительница города Рубежное перечислила 3250 гривень в качестве оплаты за покупку пяти мешков сахара, объявление о продаже которого нашла на сайте «OLX». Однако товар женщина не получила, а продавец на звонки не отвечает.

Житель Сватово нашел на сайте «BSB Global» объявление о предоставлении услуг брокера по трудоустройству за границей, где оставил заявку. После чего ему звонили лица, которые назывались представителями брокерской фирмы, по указаниям которых заявитель перечислил денежные средства на сумму 7 тыс. долларов США на различные счета, однако обещанной помощи в трудоустройстве не получил и

денежные средства ему не вернули.

Жительница Северодонецк на сайте «ua.m2bombe. com »нашла объявление об аренде квартиры, и перечислила 3000 грн в качестве предоплаты за аренду, после чего «арендодатель» перестал выходить на связь.

В полицию Станицы-Луганской поступило сообщение от жительницы оккупированного Луганска, о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился представителем АО «Ощадбанк» и сообщил, что клиентов банка переводят на электронные карточки, и попросила заявителя предоставить данные о ее карты АО «Ощадбанка».

После передачи информации мобильный номер заявительницы были заблокированы и с ее валютного счета были сняты денежные средства в сумме 4000 Евро.
Полиция в сотый раз напоминает: никогда не перечисляйте и не передавайте деньги неизвестным лицам (даже если очень просят). Если вам говорят, что с вашим родственником или знакомым что-то случилось, обязательно свяжитесь с ним и убедитесь, что все хорошо.
Не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и коды с смс-сообщений, это конфиденциальная информация.


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