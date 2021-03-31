По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года спланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которое используется подразделениями ВСУ.

Одна из таких провокаций должна состояться в районе оккупированного Дебальцево с привлечением наемников «Союза Добровольцев Донбасса», которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения передовых позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Кроме того, руководство российских оккупационных войск планирует террористические акты во время проведения Пасхальной службы в одном из храмов Московского патриархата, что может привести к массовым жертвам среди прихожан.

Указанное позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации.

При этом стоит отметить что за 7 лет войны с Россией в Украине ни у кого не возникало и мысли уничтожать собственный народ в отличие от РФ, где власти и Путин готовы убивать своих соотечественнников в угоду «политической целесообразности».

В свою очередь, командование объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.