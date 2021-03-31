Луганская «Заря» вышла в финал Кубка Украины

Луганская «Заря» вышла в финал Кубка УкраиныСегодня, 21:38
Только что завершился матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с «Александрией».
Луганская «Заря» сыграла в основное с «Александрией» со счетом 1-1. По итогам серии послематчевых пенальти луганская команда оказалась сильнее и вышла в финал Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».
Статистика матча:
- Голы: Валерий Бондаренко (с пенальти) 90+2 - Владислав Кочергин 20.
- Предупреждения: Валерий Бондаренко 64 - Владислав Кочергин 7, Дмитрий Иванисеня 61, Александр Гладкий 63, Андрейс Цыганикс 79, Виталий Вернидуб 111.
- Удаления: Нет.
- Удары (в створ): 5(2) – 11(5).
- Угловые: 3-9.
- Офсайды: 1-2.
В полуфинальном поединке Кубка Украины в Тернополе киевское «Динамо» обыграло Волочиский «Агробизнес».
Подоляне стали 10-м по счету представителем низших лиг в 1/2 финала турнира, одолев на своем пути две команды УПЛ - «Ворсклу» и «Шахтер». Динамовцы же 20-й раз дошли до этой стадии.
Финал Кубка Украины по футболу между командами «Заря» и «Динамо» состоится 13 мая в Тернополе.