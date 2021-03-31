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Луганская «Заря» вышла в финал Кубка Украины

Сегодня, 21:38 citynews.net.ua | Напечатать

Только что завершился матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с «Александрией».

Луганская «Заря» сыграла в основное с «Александрией» со счетом 1-1. По итогам серии послематчевых пенальти луганская команда оказалась сильнее и вышла в финал Кубка Украины, где встретится с киевским «Динамо».

Статистика матча:

  • Голы: Валерий Бондаренко (с пенальти) 90+2 - Владислав Кочергин 20.
  • Предупреждения: Валерий Бондаренко 64 - Владислав Кочергин 7, Дмитрий Иванисеня 61, Александр Гладкий 63, Андрейс Цыганикс 79, Виталий Вернидуб 111.
  • Удаления: Нет.
  • Удары (в створ): 5(2) – 11(5).
  • Угловые: 3-9.
  • Офсайды: 1-2.

В полуфинальном поединке Кубка Украины в Тернополе киевское «Динамо» обыграло Волочиский «Агробизнес».

Подоляне стали 10-м по счету представителем низших лиг в 1/2 финала турнира, одолев на своем пути две команды УПЛ - «Ворсклу» и «Шахтер». Динамовцы же 20-й раз дошли до этой стадии.

Финал Кубка Украины по футболу между командами «Заря» и «Динамо» состоится 13 мая в Тернополе.


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