В Луганской области самый низкий доход в децентрализованных ОТГ и самый большой процент расходов на самоуправление

Средний доход громад Луганской области на одного жителя в январе-феврале 2021 года составил всего 665,4 гривень, что является самым низким показателем в Украине. За аналогичный период 2020 года этот доход составлял 591,9 гривень.

Такие данные опубликованы по данным мониторинга Министерства регионального развития хода реформы местного самоуправления и территориальной организации власти (децентрализации) в регионах.

При этом рост доходов на одного жителя ОТГ, по сравнению с прошлым годом, превысил среднее значение в Украине и составил 112,4%. Это лучший показатель в Украине. В реальных же суммах доход наоборот - самый низкий среди всех ОТГ в стране.

Также, по данным мониторинга, громады Луганской на 3 месте по расходам (в процентном соотношении) бюджетных средств на содержание местного самоуправления.

Из 800 млн гривень общих расходов местных бюджетов, более 100 млн гривень тратится на органы местного самоуправления. Больше чем в Луганской области тратят громады только в Сумской и Черниговской областях.

При этом расходы на одного жителя громады в ОТГ Луганской области составили в январе-феврале 2021 года составили 930 гривень и снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 117 гривень.