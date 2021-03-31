За сутки в Луганской и Донецкой областях российские террористы 9 раз обстреливали украинских военных

Пока ТКГ заседает и где-то видит позитив в непринятых решениях, российские террористы продолжают обстреливать позиции ООС в Луганской и Донецкой областях из запрещенного оружия.

Как сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил, 20 апреля российские подразделения 9 раз обстреляли позиции ООС из запрещенных минометов, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреливали поселок Золотое-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области поселок Южное обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. А в пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также возле Водяного в Донецкой области боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь в рядах ВСУ за прошедшие сутки не было.

Кроме того, зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня и сегодняшним утром, 21 апреля.

В Песках и Южном враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. А вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.