19 апреля российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях

19 апреля было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Авдеевке российские террористы обстреливали позиции ВСУ запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм, а у поселка Южное - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Песках российские терористы использовали крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе поселка Золотое-4 из гранатометов различных систем.