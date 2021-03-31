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19 апреля российские террористы 6 раз обстреливали позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 08:48 citynews.net.ua | Напечатать

19 апреля было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Авдеевке российские террористы обстреливали позиции ВСУ запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов калибром 120 мм, а у поселка Южное - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска российские оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Песках российские терористы использовали крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе поселка Золотое-4 из гранатометов различных систем.


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