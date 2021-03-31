» » Сегодня советники лидеров «Нормандской четверки» будут согласовывать «кластеры» по Донбассу

Сегодня советники лидеров «Нормандской четверки» будут согласовывать «кластеры» по Донбассу

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Вопрос проведения внеочередного экстренного заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы о деэскалации на Донбассе будет зависеть от того, достигнут ли соответствующего решения политические советники лидеров Нормандской четверки на встрече 19 апреля. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Сегодня должно пройти заседание политических советников лидеров Нормандской четверки. Поскольку Нормандский формат старше Минского, то, логично, что советники достигнут определенной договоренности, а после для уточнения позиций сторон или новых договоренностей будет проведено заседание подгруппы по безопасности, а не наоборот», — сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Посмотрим, о чем вечером договорятся политические советники. Более точная информация появится не ранее 18 вечера», — добавил он.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, никаких технических преград для проведения заседания подгруппы нет и, в случае, если она состоится, «речь пойдет о необходимости уточнения мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, однако позиции сторон разнятся».

«Наша позиция состоит в том, что роль ОБСЕ должна быть такой, какой она прописана в соответствии с мандатом и имела возможность осуществлять патрулирование полноценное в ОРДЛО. Российская сторона хочет, чтобы мы признали так называемые «ДНР», «ЛНР» и совместно с ними возобновили совместное патрулирование военных позиций. Естественно, мы на это не идем», — резюмировал Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что кластеры – это шаги по выполнению Минских договоренностей, и политические советники будут согласовывать позиции по ним.

«Считаю, что мы приближаемся к очередному заседанию «Нормандской четверки». Считаю, что это возможно. 19 апреля будет заседание советников «Нормандской четверки». Будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего будут обсуждаться кластеры, сделанные французской и немецкой стороной. Будут дополнения от Украины. Эти кластеры рассматриваются также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам: с чем согласны, с чем не согласны», – заявил Глава Украинского государства по результатам встречи в Париже с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала в ней в формате видеосвязи.

Владимир Зеленский 

Сегодня, 19 апреля состоится заседание политических советников лидеров Нормандской четверки, где Украину представит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Целью встречи станут переговоры относительно выполнения договоренностей о соблюдении режима прекращения огня, достигнутых 22 июля 2020 года, а также выполнении договоренностей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене «всех на всех», допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:43

За 2 недели в Лисичанске сгорели 30 гектаров травы из-за незаконного сжигания мусора

Сегодня, 14:14

СБУ планирует масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины

Сегодня, 13:57

Российский террорист застрелил 15-летнюю девушку в Луганской области

Сегодня, 13:47

Сегодня советники лидеров «Нормандской четверки» будут согласовывать «кластеры» по Донбассу

Сегодня, 12:36

Миссия «Пролиска» совместно с УВКБ ООН оборудовала «умные остановки» на КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 10:30

В Луганской области задерживают передачу имущества из районов в громады

Сегодня, 09:41

В Старобельске местный провайдер использовал запрещенные радиочастоты и мешал военным

Сегодня, 09:34

За воскресенье в Луганской области выявили 47 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:26

В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку из гранатометов

17-04-2021, 14:41

В Луганской области за сутки подтверждено 248 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще шесть больных

16-04-2021, 14:13

Представители гражданского общества Донецкой и Луганской областей сделали заявление в связи c давлением РФ на Украину и ее западных партнеров

16-04-2021, 13:36

Чиновница работавшая на российских террористов в Луганске хотела сменить имя и жить в Украине

Новости Украины:

Сегодня, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

14-04-2021, 12:29

В Киеве продлили противоэпидемические ограничения «красной» зоны карантина до 30 апреля

9-04-2021, 15:56

Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест

9-04-2021, 12:33

С 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях во все Украине

9-04-2021, 11:34

В памятном доме Вертипороха на Подоле проведут антиаварийные работы

5-04-2021, 13:56

Похищенного судью Чауса вывезли в Украину – МВД Молдовы

2-04-2021, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

2-04-2021, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

Сегодня советники лидеров «Нормандской четверки» будут согласовывать «кластеры» по Донбассу » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня