Министры иностранных дел G7 сделали общее заявление по ситуации вдоль границ Украины

Ничего конкретного в заявлении не говорится кроме уважения границам и утомившей украинцев за последние 7 лет «обеспокоенности». Иногда «глубокой».

Текст заявления обнародовали министры иностранных дел стран Большой семерки (G7): Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, и Высокий представитель Европейского Союза.

Ми, міністри закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Високий представник Європейського Союзу глибоко стурбовані масштабним нарощуванням російських військових сил вздовж кордонів України та в незаконно анексованому Криму.

Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення являють загрозливу та дестабілізуючу активність. Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно знизити ескалацію напруженості відповідно до своїх міжнародних зобов’язань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала, щодо прозорості переміщень її військових сил, та реагувати на процедури, встановлені розділом III Віденського документа.

Згідно з нашою останньою заявою від 18 березня, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми підтримуємо позицію стриманості, яку займає Україна.

Ми підкреслюємо нашу глибоку вдячність та постійну підтримку зусиллям Франції та Німеччини у Нормандському форматі для забезпечення повного виконання Мінських домовленостей, що є єдиним шляхом для тривалого політичного вирішення конфлікту. Ми закликаємо всі сторони конструктивно працювати у Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ щодо підтвердження та закріплення режиму припинення вогню.