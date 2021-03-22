Россия продолжает поставлять в оккупированные Луганск и Донецк своих военных и оружие

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.

На прошлой неделе в соединения и части первого и второго армейских корпусов прибыло около 250 российских военнослужащих (преимущественно выходцев из дальневосточных регионов России), завезено более 2000 тонн горючего.

В то же время командование ВС РФ повышает контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск и предупреждает, что все должностные лица, виновные в недостачам завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности.

С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.