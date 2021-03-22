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Зеленский наконец инициировал ликвидацию коррумпированного Окружного административного суда города Киева

Сегодня, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева». Об этом сообщает Офис Президента.

Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с «пленками», коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду г. Киева потеряно.

«Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Довольно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону», – прокомментировал Глава государства.

Старая, неэффективная судебная система не может обеспечить запрос украинцев на справедливость. Поданный законопроект свидетельствует о верности Президента своим обещаниям относительно полного очищения судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.


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Зеленский наконец инициировал ликвидацию коррумпированного Окружного административного суда города Киева » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня