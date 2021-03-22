За день жители Луганской области отдали мошенникам более 300 тысяч гривень

В течение суток в подразделения полиции Луганской области поступило сообщение от 4 граждан, отдавших мошенникам более 300 000 грн.

Жительница Новопскова предоставила неизвестному, который представился работником Сбербанка, реквизиты своих банковских карточек после чего с ее счетов были сняты 22200 грн.

Жительница Северодонецка предоставила неизвестному, который представился работником банка ПУМБ, реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения якобы для блокировки операции снятия средств, после чего с ее карточки были сняты 45000 грн.

В Счастье женщина перечислила 2506 грн за проезд во Львов, объявление о котором она нашла в приложении «BlaBlaCar».

«Администратор» фирмы перевозчика попросил заявителя предоставить реквизиты ее банковской карты якобы для проверки поступления ее оплаты за проезд, после чего с карточки заявителя были сняты еще 6666 грн.

В Сватовском районе директор фермерского хозяйства перечислил ООО «ТейстВанс» 234566 грн, в качестве оплаты за покупку удобрений, однако товар не получил.