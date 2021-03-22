Укрзализныця откорректировала расписание поездов Попасная-Киев и Лисичанск-Ужгород на апрель

Укрзализныця в марте-апреле 2021 внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования. Кроме того, уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

Также из Луганской области курсирует поезд Лисичанск-Ужгород. В апреле 2021 года он будет отправляться ежедневно с 16.04.2021, кроме 19-22.04.2021 года.

В то же время, в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныцей принято решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9, заполненность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 заполненность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, заполненность с 11 по 25 апреля - 7%).

Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнего туристического сезона.

Также Укрзализныця отмечает наличии широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.