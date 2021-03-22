В Луганской области российские террористы обстреляли Катериновку и Золотое

2 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 — обстрелы позиций украинских военных и 2 — дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи поселка Южное российские террористы вели обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки — из стрелкового оружия.

Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг дважды совершил дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей.

Пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения № 2 «Золотое», грубо нарушив, подписанное Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины зафиксировали два гранатометных выстрела со стороны оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории.

О фактах нарушений вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ.

Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

По состоянию на 7:00 утра, 13 апреля, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА.

Недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорск, БПЛА противника пересекая линию разграничения осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.