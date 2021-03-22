В Харькове и области вводят «красную» зону карантина

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил министра кабинета министров Олег Немчинов, по результатам Государственная комиссия решила:

установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для «красного» уровня эпидемической опасности;

отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

В Харькове превышены практически все показатели для вхождения в «красную» зону карантинных ограничений — заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч человек и заполненность больничных коек.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области выявлено 1194 новых случаев коронавируса. От осложнений умер 21 человек. Днем ранее было выявлено более 1400 заболевших.