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В Харькове и области вводят «красную» зону карантина

Сегодня, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщил министра кабинета министров Олег Немчинов, по результатам Государственная комиссия решила:

  • установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для «красного» уровня эпидемической опасности;
  • отменить с 00 часов 00 минут 10 апреля 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области.

В Харькове превышены практически все показатели для вхождения в «красную» зону карантинных ограничений — заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч человек и заполненность больничных коек.

По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области выявлено 1194 новых случаев коронавируса. От осложнений умер 21 человек. Днем ранее было выявлено более 1400 заболевших.


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