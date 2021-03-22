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В Луганской области задержали двух поджигательниц - чтобы очистить огород сожгли 50 гектаров

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, в 14.00 в полицию на линию «102» поступило сообщение о том, что в с. Трехизбенка горит сухая трава.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством местного отдела. К тушению пожара были привлечены специалисты ДСНС, сотрудники Счастьенский районного управления вместе с бойцами батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова».

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили двух местных жительниц, которые подожгли сухую траву. В результате поджога произошло дальнейшее возгорание сухостоя примерно общей площадью 50 га лугов и пастбищ.

 

Женщины будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира» от 12.04.2020 года №556-их).


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В Луганской области задержали двух поджигательниц - чтобы очистить огород сожгли 50 гектаров » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня