8 апреля в зоне ООС - 15 обстрелов из артиллерии, минометов и стрелкового оружия

8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских военных, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

В районе оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельск - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

В результате обстрела погиб украинских военный из состава Объединенных сил.

В ответ обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Также российские террористы в районе населенного пункта Водяное дважды обстреливали гражданские объекты из артиллерии.

В донецкой области передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.