Прилетев из Катара Зеленский придумал отправлять чиновников на передовую

Представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать наших защитников, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение, заявил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс.

«Украинские власть имущие должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди – герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?» – сказал Глава государства.

Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский отметил, что сегодня наблюдается обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Так, по позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы, что приводит к потерям и травмированию наших воинов.

«Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период – с 1 января – наибольшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом «тишины», наибольшее количество раненых и погибших», – отметил Владимир Зеленский, добавив, что с начала года погибло 26 украинских воинов.

В частности, Глава государства побывал на позициях наших военных, расположенных в 80 метрах от противника. На этом участке фронта украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, территория вокруг заминирована. Вследствие обстрелов разрушена окружающая инфраструктура.

Еще на одном участке, который посетил Президент, были убиты немало воинов за последние две недели эскалации.

«Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, который помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине», – рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что военные делают все, чтобы защищать Украинское государство и обеспечить режим прекращения огня.

«Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие – все понимают, что армия отвечает», – подчеркнул Верховный Главнокомандующий.