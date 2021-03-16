Боевик «ЛНР» устроился на работу в территориальный сервисный центр МВД

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника так называемой «спецслужбы» террористов «МГБ ЛНР». Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

В ходе досудебного расследования следователи СБ Украины установили, что злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных к представителям боевиков.

Сотрудники спецслужбы установили, что человек в течение 2015-2016 годов был «оперативным сотрудником МГБ ЛНР». Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе.

Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.