В Луганской области безработица выросла на 25 процентов

В течение первого квартала 2021 года услугами Луганской областной службы занятости воспользовалось почти 38,2 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность безработных в Луганской области увеличилась почти на 25%.

Всего по области трудоустроено 4,3 тыс. человек. Такие данные озвучил директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский во время областного онлайн-совещания директоров городских и районных центров занятости.

Как сообщает Центр информационной работы Луганского областного центра ззанятости, обострение ситуации с распространением на территории Украины коронавируса повлияло на все направления работы службы занятости. В январе - во время локдауна - предоставили информацию о вакансиях меньше работодателей, чем обычно.

Вместе с тем общее количество вакансий по области по сравнению с прошлым годом увеличилась на 157 единиц и составило 7256 вакансий.

В течение I квартала 2021 при содействии службы занятости 1116 безработных жителей Луганщины проходили профессиональное обучение.

Несмотря на все трудности, специалисты службы занятости приближают социальные услуги к сельским жителям, в частности регулярно проводят выездные встречи в уже существующих и новых территориальных общинах, чтобы быть полезными как работодателям и социальным партнерам, так и населению. Также продолжается профориентационная работа с учащейся и студенческой молодежью.