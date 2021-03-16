Как в Луганской области бесплатно сдать тест на COVID-19 при наличии симптомов

Практически 70-80% тестов на COVID-19 в Луганской области выполняются частными лабораториями на платной основе. При этом государство гарантировало всем больным возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно в рамках медицинской помощи при этом заболевании.

Как сообщили в Центре громадського здоровья Украины, сейчас самый распространенным вопрос: «Что делать, если семейный врач сказал не сдавать тест на COVID-19 и не дал направление?»

В ЦГЗ утверждают, что в случае если врач отказался давать направление на бесплатное тестирование несмотря на наличие симптомов, обратитесь на горячую линию 0 800 60-20-19 и получите инструкцию, как действовать дальше.

Конечно, всегда можно сдать тест в частной лаборатории.

Однако, сегодня государство обеспечивает бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам при наличии симптомов на основании Приказа МЗ Украины от 17.09.2020 № 2122. Поэтому важно обращаться к семейному врачу или на горячую линию с целью реализации этого права.