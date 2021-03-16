Прокуратура объявила в розыск «министра связи и массовых коммуникаций» так называемой «ЛНР» Олега Фетисова

Правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении «министру связи и массовых коммуникаций» так называемой «ЛНР» Олегу Фетисову. Подозреваемый был объявлен в розыск.

Ему инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, подозреваемый занимается коммуникацией со СМИ для формирования у местного населения идеологии Российской Федерации.

«Сейчас он продолжает организовывать работу «министерства» путем участия в проведении совещаний в так называемых «комитетах» и «коллегиях», принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой «ЛНР», — сообщили в Офисе генпрокурора.

При этом Прокуратура пока оставила без внимания заместителей так называемого министра - Юрия Першикова и Андрея Еременко.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.