В Луганской области нашли погибшим 17-летнего парня - искали с 12 февраля

Сегодня в селе Заайдаровка, вблизи пгт Новопсков, во время очередного осмотра окрестностей и водоемов населенного пункта, в реке Айдар полицейские нашли труп пропавшего 17-летнего Ивана Лихоноса, поиски которого продолжались с 12 февраля.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, к поискам парня были привлечены личный состав местного отделения полиции, оперативники Управления уголовного розыска, ювенальные полицейские, кинологи и почти все односельчане парня и волонтеры из соседних поселков.

Во время поиска пропавшего парня совместные поисковые группы правоохранителей и местных жителей прочесывали окрестности поселка, осматривали заброшенные сооружения, колодцы, лесополосы и водоемы. И вот сегодня, во время очередного обхода реки Айдар правоохранители обнаружили тело парня, который, специалистами ДСНС был доставлен на берег.

На данный момент принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия по установлению обстоятельств смерти Ивана.

Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения вскрытия.