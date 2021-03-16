В Луганской области нашли погибшим 17-летнего парня - искали с 12 февраля

В Луганской области нашли погибшим 17-летнего парня - искали с 12 февраляВчера, 11:25
Сегодня в селе Заайдаровка, вблизи пгт Новопсков, во время очередного осмотра окрестностей и водоемов населенного пункта, в реке Айдар полицейские нашли труп пропавшего 17-летнего Ивана Лихоноса, поиски которого продолжались с 12 февраля.
Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, к поискам парня были привлечены личный состав местного отделения полиции, оперативники Управления уголовного розыска, ювенальные полицейские, кинологи и почти все односельчане парня и волонтеры из соседних поселков.
Во время поиска пропавшего парня совместные поисковые группы правоохранителей и местных жителей прочесывали окрестности поселка, осматривали заброшенные сооружения, колодцы, лесополосы и водоемы. И вот сегодня, во время очередного обхода реки Айдар правоохранители обнаружили тело парня, который, специалистами ДСНС был доставлен на берег.
На данный момент принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия по установлению обстоятельств смерти Ивана.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.