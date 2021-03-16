В плену на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины

В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Во время обсуждения прав человека на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей Людмила Денисова сообщила о незаконных призывных кампаниях, проводимых Россией и замене демографического состава населения во временно оккупированном Крыму, нарушении прав собственности, прав на образование на родном языке, на свободу вероисповедания, свободу мысли.

Также она рассказала, что РФ преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины. 114 из них находятся в незаконном заключении, из них: 15 - на территории временно оккупированного Крыма, 99 - в Российской Федерации. 78 - граждане Украины крымскотатарской национальности.

В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, из них: 236 гражданские лица и 40 военнослужащих. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Также осложнилась ситуация с переводом осужденных лиц, которые к середине 2014 года отбывали наказание на упомянутых территориях. Сейчас 450 осужденных, в том числе 70 человек пожизненно лишенных свободы, не могут быть переведены на подконтрольную правительству Украины территорию.