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Местные бюджеты Луганской области получили более 927 млн ​​гривень за три месяца

Вчера, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-марта 2021 года в местные бюджеты поступило 927 400 000 гривень.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 111 млн гривень. При этом рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 670,5 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем - мартом прошлого года больше на 75,1 млн гривень.

Единого налога поступило 113, млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 10,2 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.


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