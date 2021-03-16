В Луганской области 264 новых случая COVID-19

За 7 апреля сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 264 новых случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

На сегодняшний день болеют 2734 человек. За сутки госпитализировано 66 больных, в отделениях для коронавирусных больных в 10 больницах области находятся 581 больной, к аппаратам ИВЛ подключено 22 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 18936 заболевших, из них умерли 571 человек.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 19 419 человек, госпитализированы 5092 больных, умерли 464 пациентов, выздоровели 10032 человека.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего новых случаев в среду зарегистрировали в Киеве - 1886, Харьковской - 1427, Львовской - 1255, Хмельницкой - 1158 и Одесской - 1142 и областях.