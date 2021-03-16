В оккупированные российскими террористами Луганск и Донецк отправили 100 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 7 апреля 2021, в оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины 11 грузовиков доставили гуманитарный груз общим весом более 100 тонн.

Гуманитарная помощь была передана от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

«Мы хотели бы поблагодарить за длительное сотрудничество между Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства N 51 от 17 июля 2020 года, МККК информирует о намерениях перемещения гуманитарного груза на территории Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны украинской власти», - говорится в письме МККК в Минреинтеграции.

Все 11 грузовиков были пропущены через КПВВ Счастье, открытие которого российские террористы блокируют с ноября 202о года.

Гуманитарный груз направляется для обеспечения потребностей населения, пострадавшего в результате вооруженного конфликта.