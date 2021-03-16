В Украине до 25 апреля установят новую годовую цену на газ для всех бытовых потребителей

В настоящее время для бытовых потребителей природного газа в Украине действуют месячные тарифы на поставку топлива и цена меняется ежемесячно. Например в апреле 2021 года для жителей Луганской области, покупающих у Нафтогаз действует тариф 6,86 грн за кубометр. Для абонентов Луганскгаз Сбыт — 7,99 грн за кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила годовую фиксированную стоимость газа для населения. В результате принятого 7 апреля решения все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически.

При этом Нацкомиссия обязала все газоснабжающие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Газовым компаниям разрешено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен подать заявку. В то же время, регулятор позволил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решения о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Также поставщик вправе решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

«Решение сверхважное — это введение годового контракта для потребителей Украины. С 1 мая годовая цена будет введена по умолчанию. То есть все потребители получат годовую цену на газ. Это избавит от турбулентности с ценами на газ. Цена будет одна», — сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

В НКРЭКУ отметили, что в течение действия годового контракта поставщикам не запрещено менять цену в сторону снижения, но запрещено увеличивать ее.

Также Комиссия внесла изменения в порядок отчетности поставщиков о ценах на газ. Предыдущие формы отчетности для газоснабжающих компаний предусматривали ежеквартальные отчеты.

Поставщики должны подавать такую ​​отчетность в период до 20 числа месяца, следующего за отчетным.