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ЛЭО заявило об отключении воды в Лисичанске за долги

Сегодня, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в пресс-службе «ЛЭО», сегодня в 9:00 начато отключение КСП «Лисичанскводоканал» за невыполнение своих обязательств по оплате за элеткроэнергию.

Общая задолженность предприятия, снабжающего жителей города и прилегающих районов водой, почти 168 млн гривень.

Еще 4 апреля ЛКСП «Лисичанскводоканал» получило от ООО «ЛЭО» предупреждение о прекращении предоставления услуг по распределению электрической энергии предприятию за долги 2004–2018 годов в сумме 166 543 811,88 гривень.


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