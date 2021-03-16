ЛЭО заявило об отключении воды в Лисичанске за долги

Как сообщили в пресс-службе «ЛЭО», сегодня в 9:00 начато отключение КСП «Лисичанскводоканал» за невыполнение своих обязательств по оплате за элеткроэнергию.

Общая задолженность предприятия, снабжающего жителей города и прилегающих районов водой, почти 168 млн гривень.

Еще 4 апреля ЛКСП «Лисичанскводоканал» получило от ООО «ЛЭО» предупреждение о прекращении предоставления услуг по распределению электрической энергии предприятию за долги 2004–2018 годов в сумме 166 543 811,88 гривень.