За сутки жители Луганской области отдали мошенникам почти 70 тысяч гривень

За сутки 8 жителей Луганской области попали на крючок аферистов, которые действуют по схемам: «интернет-мошенничества», «псевдо банковский работник» и «мошенники-арендодатели». Всего жители области отдали преступникам около 70 000 гривень.

В полицию городов Северодонецка, Сватово, Старобельска и пгт Новопсков поступили заявления местных жителей о том, что они оплатили определенные товары в интернет магазинах, но заказы так и не получили.

В городах Северодонецк и Рубежное «сработала» схема «псевдо банковский работник».

Также в Северодонецке женщина перечислила 6 тыс гривень за аренду жилья.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Полиция Луганской области в очередной раз призывает граждан: