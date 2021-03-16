За сутки жители Луганской области отдали мошенникам почти 70 тысяч гривень

За сутки жители Луганской области отдали мошенникам почти 70 тысяч гривеньСегодня, 11:48
За сутки 8 жителей Луганской области попали на крючок аферистов, которые действуют по схемам: «интернет-мошенничества», «псевдо банковский работник» и «мошенники-арендодатели». Всего жители области отдали преступникам около 70 000 гривень.
В полицию городов Северодонецка, Сватово, Старобельска и пгт Новопсков поступили заявления местных жителей о том, что они оплатили определенные товары в интернет магазинах, но заказы так и не получили.
В городах Северодонецк и Рубежное «сработала» схема «псевдо банковский работник».
Также в Северодонецке женщина перечислила 6 тыс гривень за аренду жилья.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».
Полиция Луганской области в очередной раз призывает граждан:
- не доверяйте незнакомцам.
- никому не придавайте реквизиты карты.
- совершайте покупки в интернете только у проверенных продавцов.