За сутки 14 обстрелов в Луганской и Донецкой областях - двое военных погибли

6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы обстреливали Золотое-4 из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское боевики обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Опытное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка вторая, Каменка и Гнутово, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия, автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле поселка Новгородское, вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов,

Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.