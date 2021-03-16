В Луганской области за сутки 254 новых заболевших COVID-19 и четверо умерших. В Украине - рекордная смертность

За 6 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 254 новых случая COVID-19, от вызванных коронавирусом осложнений умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 18672 заболевших. От осложнений умерли 566 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 15415 новых случаев COVID-19, госпитализировали 5587 больных, умер 481 больной, выздоровели 11472 человека.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, это максимальные показатели летальных исходов и госпитализаций в Украине за все время пандемии.

За 6 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве - 1417, Одесской - 1236, Киевской - 1092, Львовской - 1085 и Харьковской - 1017 областях.