ФФУ открыло дисциплинарное расследование по футболистам из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

ФФУ открыло дисциплинарное расследование по футболистам из оккупированных районов Луганской и Донецкой областейВчера, 15:03
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию игроков в международных матчах сборной так называемой «ДНР» и команды из так называемой «ЛНР».
По заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины КДК УАФ открыл производство относительно возможного ущерба имиджу украинского футбола.
В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в Сухуми, Грузия.
Согласно действующей процедуры КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:
- Бессалова Артему Леонидович, 1983 г.р .;
- Гарненку Станиславу Андреевичу, 1987 г.р .;
- Чинит Андрей Олегович, 2002 г.р .;
- Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р .;
- Охматове Евгению Игоревичу, 1987 г.р .;
- Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р .;
- Томазова Савелию Сергеевич, 1998 г.р .;
- Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р .;
- Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.
Письменные объяснения предлагается направить в срок до 08.04.2021 включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.
Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8–12 декабря 2020 года в Сухуми, Грузия, в турнире «Лига братских народов-2020» участвовала команда «Восток-уголь» так называемой «ЛНР».
КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:
- Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г.р .;
- Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г.р .;
- Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г.р .;
- Варванину Александру Александровичу, 1997 г.р .;
- Стрекачу Сергею Сергеевичу, 1992 г.р .;
- Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г.р .;
- Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г.р .;
- Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г.р .;
- Зубахину Ивану Олегович, 1986 г.р .;
- Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г.р .;
- Майбороде Александру Александровичу, 1996 г.р .;
- Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г.р .;
- Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г. р. ;
- Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г.р .;
- Ткачеву Андрей Сергеевич, 1988 г.р .;
- Циндрику Сергей Алексеевич, 2004 г.р .;
- Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г. р.