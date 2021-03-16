ФФУ открыло дисциплинарное расследование по футболистам из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию игроков в международных матчах сборной так называемой «ДНР» и команды из так называемой «ЛНР».

По заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины КДК УАФ открыл производство относительно возможного ущерба имиджу украинского футбола.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в Сухуми, Грузия.

Согласно действующей процедуры КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

Бессалова Артему Леонидович, 1983 г.р .;

Гарненку Станиславу Андреевичу, 1987 г.р .;

Чинит Андрей Олегович, 2002 г.р .;

Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р .;

Охматове Евгению Игоревичу, 1987 г.р .;

Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р .;

Томазова Савелию Сергеевич, 1998 г.р .;

Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р .;

Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.

Письменные объяснения предлагается направить в срок до 08.04.2021 включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8–12 декабря 2020 года в Сухуми, Грузия, в турнире «Лига братских народов-2020» участвовала команда «Восток-уголь» так называемой «ЛНР».

КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам: