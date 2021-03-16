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ФФУ открыло дисциплинарное расследование по футболистам из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Вчера, 15:03 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола открыл производство по участию игроков в международных матчах сборной так называемой «ДНР» и команды из так называемой «ЛНР».

По заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины КДК УАФ открыл производство относительно возможного ущерба имиджу украинского футбола.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в Сухуми, Грузия.

Согласно действующей процедуры КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

  • Бессалова Артему Леонидович, 1983 г.р .;
  • Гарненку Станиславу Андреевичу, 1987 г.р .;
  • Чинит Андрей Олегович, 2002 г.р .;
  • Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р .;
  • Охматове Евгению Игоревичу, 1987 г.р .;
  • Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р .;
  • Томазова Савелию Сергеевич, 1998 г.р .;
  • Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р .;
  • Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.

Письменные объяснения предлагается направить в срок до 08.04.2021 включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8–12 декабря 2020 года в Сухуми, Грузия, в турнире «Лига братских народов-2020» участвовала команда «Восток-уголь» так называемой «ЛНР».

КДК УАФ предлагает предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:

  • Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г.р .;
  • Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г.р .;
  • Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г.р .;
  • Варванину Александру Александровичу, 1997 г.р .;
  • Стрекачу Сергею Сергеевичу, 1992 г.р .;
  • Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г.р .;
  • Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г.р .;
  • Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г.р .;
  • Зубахину Ивану Олегович, 1986 г.р .;
  • Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г.р .;
  • Майбороде Александру Александровичу, 1996 г.р .;
  • Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г.р .;
  • Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г. р. ;
  • Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г.р .;
  • Ткачеву Андрей Сергеевич, 1988 г.р .;
  • Циндрику Сергей Алексеевич, 2004 г.р .;
  • Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г. р.

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ФФУ открыло дисциплинарное расследование по футболистам из оккупированных районах Луганской и Донецкой областей