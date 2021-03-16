В Луганской области 217 новых случаев коронавируса и 9 умерших за сутки

За 5 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 217 новых случаев заболевания COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Количество болеющих составляет 2594 человек. За сутки госпитализировано 26 больных, в отделениях для коронавирусных больных в 10 больницах области находятся 544 человек, из которых 467 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 18418 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 562 человека.

В Украине за пошедшие сутки выявлено 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10240 человек.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Одесской области - 1436, Киеве - 1432, Львовской - 1105, Киевской - 889 и Харьковской - 878 областях.