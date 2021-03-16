Российские террористы убили двух украинских военных

5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки «Север»), вблизи населенного пункта Золотое-4 российские террористы обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

В ответ на обстрел российско-оккупационных войск подразделения ВСУ также открывали огонь.