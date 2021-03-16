Российские террористы убили двух украинских военных

Российские террористы убили двух украинских военныхВчера, 12:27
5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки «Север»), вблизи населенного пункта Золотое-4 российские террористы обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
В ответ на обстрел российско-оккупационных войск подразделения ВСУ также открывали огонь.