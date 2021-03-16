ЕС и ПРООН открыли Центры IT-решений для громад Луганской и Донецкой областей

5 апреля Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с национальными партнерами торжественно открыли в Краматорске и Северодонецке два пилотных Центры ИТ-решений.

Как сообщает пресс-центр ПРООН, Центры ИТ-решений призваны укрепить потенциал местного самоуправления благодаря использованию современных подходов и инструментов электронной управления.

Открытие центров на базе Донбасской государственной машиностроительной академии и Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, капитальный ремонт и оснащение помещений мебелью и техникой общей стоимостью 72 000 долларов США (около 2 млн гривень) осуществлено в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза.

Каждый центр вмещает около 30 рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием: это, в частности, компьютеры, ноутбуки, графические планшеты, интерактивные доски, проектор, Аудиоцентр, серверы, роутеры и тому подобное.

Руководитель отдела местного и человеческого развития Представительства ЕС в Украине Мартин Шредер подчеркнул важность ИТ-решений, направленных на улучшение предоставления услуг местным жителям.

«Я рад видеть ощутимый результат цифровой составляющей в нашей совместной программе социального и экономического развития Донецкой и Луганской областей. Два центра ИТ-решений станут учебной платформой для ИТ-разработчиков и пользователей, которая будет служить на пользу местным громадам и дальнейшему развитию цифровых услуг», - отметил г-н Шредер.

Господин Шредер вспомнил еще одну инициативу ЕС в поддержку перемещенных университетов, действующих на востоке Украины. «ЕС также поддерживает 10 проектов для внутренне перемещенных университетов, укрепляя их потенциал и помогая им поддерживать конкурентные позиции и качество академических услуг. Поскольку Центры ИТ-решений принимают два местных университета, я считаю, что эти центры могут сыграть важную роль в превращении этих университетов в мощные ИТ-центры», - добавил г-н Шредер.

Отныне в центрах ИТ-решений громады смогут:

- разрабатывать технические задания для внедрения нового программного обеспечения для перехода к цифровому взаимодействию между структурными подразделениями советов и Старостинский округам, местными властями и гражданами;

- получать услуги интерактивного дистанционного обучения, повышения квалификации, переквалификации и тому подобное;

- координировать ИТ-процессы на уровне областей;

- участвовать в мероприятиях цифрового обучения.

Присутствовавшая на открытии заместительница Постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани отметила, что одним из приоритетных направлений работы ПРООН является содействие цифровизации громад, особенно пострадавших от вооруженного конфликта и расположенных поблизости «линии соприкосновения».

«Активное внедрение цифровых решений будет способствовать повышению эффективности местного самоуправления на востоке Украины и поможет преодолеть некоторые административные препятствия, вызванные конфликтом. В то же время нам нужно работать над преодолением цифрового разрыва, обращая пристальное внимание на то, чтобы в процессе адаптации цифровых решений никто не остался без внимания», - подчеркнула пани Фоуани.

Кроме того, Центры будут служить площадкой для расширения сотрудничества высших учебных заведений, которые готовят ИТ-специалистов, для прохождения студентами учебной практики, а также обеспечат эффективный механизм обмена информацией между органами государственной и местной власти, населением и СМИ, что будет способствовать быстрому реагированию на нужды громад.

После запуска IT-центров их материально-техническое обеспечение и дальнейшее финансирование деятельности будут осуществлять учебные заведения, в структуре которых они функционируют.

Ректорка Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Ольга Поркуян сказала, что они поддерживают стремление громад Луганщины к глобальной цифровизации и развитию е-сервисов и готовы задействовать весь научно-технический потенциал для эффективного участия в этих процессах.

«Мы уверены, что системный подход, совместные усилия и взаимодействие государственной власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений на основе Центра ИТ-решений позволит вывести информатизацию региона на качественно новый уровень», - добавила Поркуян.

Ректор Донбасской государственной машиностроительной академии, доктор технических наук Виктор Ковалев отметил, что приоритетом для деятельности Центра будет взаимодействие с громадами для внедрения современных цифровых технологии в ежедневную деятельность.

«По нашим прогнозам, среди пользователей Центра будут представители громад разных уровней - от областной администрации до территориальных, от госслужащих до обычных граждан. Для нас это новый интересный вызов, открывающий новые направления деятельности и сотрудничества».



Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.