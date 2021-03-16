Глава СНБО Алексей Данилов рассказал в чем опасность использования нарратива «Донбасс»

Несколько недель назад глава СНБО Украины Алексей Данилов высказал мнение об опасности использования понятия «Донбасс» в контексте украино-российской войны вызвало бурное обсуждение.

Чтобы положить конец двусмысленности трактовки своих слов, глава СНБО изложил позицию в ответе ВВС Украины, где попытался максимально исчерпывающе донести свои взгляды на эту проблему.

По мнению Алексея Данилова что дискуссия по «нарративной войны», которую ведет против Украины Россия, не закончена, и мы к ней готовы.

«Понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.

Цель - противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдоутворень. Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места «Донбасса» в российском информационном повестке дня: «выбор Донбасса», «ущемления прав народа Донбасса», «разговор с Донбассом», «народ Донбасса», «ополчение Донбасса», «власть Донбасса».

Поэтому употребление термина «Донбасс» сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

Кроме этого, хочу отметить, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего.

И если, например, в 18-м веке понятие «Московия» было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин «Малороссия» для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» и др. Изменилось время и изменились обстоятельства.

С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие «Донбасс» как «исторически устоявшееся», «использование которого вряд ли будет искоренено из употребления». В истории нет застывших констант. Из обихода исключается то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие.

В случае с названием «Донбасс» мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным.