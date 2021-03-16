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Российские террористы использовали запрещенное Женевской конвенцией оружие

Вчера, 12:30 citynews.net.ua | Напечатать

Российские террористы в последнее время прибегают к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это — дистанционное минирование.

В Широкино было обнаружено самодельное взрывное устройство — игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом, который  прилетел по ветру со стороны оккупированных РФ районов Донецкой области.

Казалось, невинная детская игрушка, но при проверке «кошкой» сдетонировал. Такие мины-ловушки запрещены во всем цивилизованном мире Женевскими конвенциями, но используются российскими террористами. И только умелые действия военнослужащих и понимание с каким врагом приходится иметь дело сохранили жизнь и здоровье личного состава.
Подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил.

С 2014 года в восточных областях Украины зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.


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