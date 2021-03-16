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В Луганской области 36 новых заболевших COVID-19 и двое умерших

Вчера, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

За 4 апреля в Луганской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев заболевания COVID-19, 2 больных умерли, количество болеющих составляет 2386 человек.

За воскресенье госпитализировано 46 заболевших, в 10 больницах области находятся 519 больных COVID-19 или с подозрением на это заболевание.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 18201 случай короновируса. От осложнений, вызванных COVID-19 умерли 553 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили 10 179 новых заболевших COVID-19, умерли от осложнений 254 человека.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской — 1155, Львовской — 1121, Днепропетровской — 1003, Одесской — 660, Киевской — 619 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 1 755 888 человек, из них 1 352 139 человек выздоровели, 34 587 заболевших умерли.


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