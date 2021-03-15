COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областяхСегодня, 14:16
В 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. «Красных» зон по распространению коронавируса все еще 11, как и накануне.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.
В остальных 22 регионах этот уровень превышен. В 12 из них за сутки ситуация ухудшилась — в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (122,6, больше, чем накануне), Житомирской (117,9, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (112,1), который за минувшие сутки обогнал по этому показателю Винницкую область.
Превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления «оранжевого» или «красного» уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 2 апреля, учитывая показатели, выглядит так:
- «Желтая» — один регион: Херсонская область.
- «Оранжевая» — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
- «Красная» — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.