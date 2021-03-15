» » COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

Сегодня, 14:16 citynews.net.ua | Напечатать

В 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. «Красных» зон по распространению коронавируса все еще 11, как и  накануне.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

В остальных 22 регионах этот уровень превышен. В 12 из них за сутки ситуация ухудшилась — в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (122,6, больше, чем накануне), Житомирской (117,9, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (112,1), который за минувшие сутки обогнал по этому показателю Винницкую область.

Превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления «оранжевого» или «красного» уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 2 апреля, учитывая показатели, выглядит так:

  • «Желтая» — один регион: Херсонская область.
  • «Оранжевая» — 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
  • «Красная» — 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:23

Президент США позвонил Зеленскому - обсуждали агрессию России и борьбу с COVID-19

Сегодня, 14:22

В Луганской области изъяли контрабандный табак из РФ на сумму 3 млн гривень

Сегодня, 14:16

COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

Сегодня, 12:15

С начала года в Луганской и Донецкой областях осуждены 30 организаторов незаконного «референдума». Но все на свободе

Сегодня, 11:26

В Днепре задержали российского террориста из Луганска

Сегодня, 10:38

В Луганской области от COVID-19 умерли 12 человек за сутки

Сегодня, 10:29

1 апреля российские террористы 13 раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных

Вчера, 17:36

Благодаря Программе ООН в Донецкой области обучили первых экстренных медицинских техников. Следующая область - Луганская

Вчера, 15:28

Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

Вчера, 15:14

Поезда в Киев из Луганской области пока не отменяют из-за карантина

Вчера, 13:25

Луганские террористы заявили о выдаче 600 тысяч своих «паспортов»

Вчера, 12:28

В Луганской области сразу 5 силовых ведомств обнаружили производство поддельного топлива и масла

Новости Украины:

Сегодня, 14:40

Кличко показал спецпропуска на общественный транспорт Киева с 5 апреля 2021 года

Сегодня, 14:37

5 апреля в Одессе завершается отопительный сезон.

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

22-03-2021, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

20-03-2021, 16:50

На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18-03-2021, 12:12

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

16-03-2021, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

15-03-2021, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня