COVID-19: Уровень госпитализации на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

В 21 области Украины и в Киеве превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. «Красных» зон по распространению коронавируса все еще 11, как и накануне.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

В остальных 22 регионах этот уровень превышен. В 12 из них за сутки ситуация ухудшилась — в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (122,6, больше, чем накануне), Житомирской (117,9, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (112,1), который за минувшие сутки обогнал по этому показателю Винницкую область.

Превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления «оранжевого» или «красного» уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 2 апреля, учитывая показатели, выглядит так: