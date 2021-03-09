» » Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

Вчера, 15:28 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная паралимпийская сборная команда Украины заняла второе место по общему количеству наград и третье - по «золотому» на Кубке мира по пауэрлифтингу, который прошел 22-28 марта в Манчестере (Великобритания).

В целом украинская команда завоевала 10 медалей, 2 из которых золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые, а также установила один мировой рекорд.

Всего в Кубке мира приняли участие 125 атлетов из 22 стран. Паралимпийскую команду Украины представляли 10 спортсменов, в том числе и Наталья Олейник из Попасной (тренер Андрей Ивженко).

В личном зачете Наталья заняла второе место в весовой категории 79 кг.  Также Наталья стала второй в соревнованиях по миксту (состав команды - 2 человека и 1 девушка).

Напомним, Наталья Олейник - кандидат на участие в паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в этом году.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:36

Благодаря Программе ООН в Донецкой области обучили первых экстренных медицинских техников. Следующая область - Луганская

Вчера, 15:28

Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

Вчера, 15:14

Поезда в Киев из Луганской области пока не отменяют из-за карантина

Вчера, 13:25

Луганские террористы заявили о выдаче 600 тысяч своих «паспортов»

Вчера, 12:28

В Луганской области сразу 5 силовых ведомств обнаружили производство поддельного топлива и масла

Вчера, 11:51

В Луганской области за сутки 232 заболевших COVID-19 и двое умерших

Вчера, 10:40

Российские террористы обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Вчера, 10:35

С утра в Рубежном объявляли спецоперацию «Сирена» - преступник бросил в полицию гранату

31-03-2021, 18:08

Украина в ТКГ в очередной раз предложила российским террористам не стрелять

31-03-2021, 17:50

Зеленский уволил глав ликвидированных районных администраций в Луганской области

31-03-2021, 16:07

Россия раздает паспорта военным преступникам в Луганской и Донецкой областях

31-03-2021, 15:46

Убившего свою жену в оккупированном Луганске мужчину отправят на принудительное лечение к психиатрам

Новости Украины:

31-03-2021, 18:11

Быстрая уборка с помощью клининговой компании

31-03-2021, 16:25

Киев с 5 апреля уходит в локдаун: в транспорт по пропускам, кафе - только на вынос

31-03-2021, 13:11

В Киеве через несколько дней начнут отключать отопление

24-03-2021, 12:55

С 25 марта в Киеве ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

24-03-2021, 10:52

На Волыни КГБ Беларуси пыталось организовать провокацию с контрабандой оружия

22-03-2021, 09:55

С 23 марта Одесса и область в «красной» зоне карантина. Какие ограничения действуют

20-03-2021, 16:50

На стоянке рынка «7-й километр» у двух предпринимателей отобрали 14 млн гривень

18-03-2021, 12:12

В Киеве вводят строгий локдаун с 20 марта

16-03-2021, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

15-03-2021, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

11-03-2021, 10:11

В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»

9-03-2021, 13:36

В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 

Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня