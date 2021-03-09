Спортсменка Наталья Олейник из Попасной завоевала два «серебра» на Кубке мира по пауэрлифтингу 

Национальная паралимпийская сборная команда Украины заняла второе место по общему количеству наград и третье - по «золотому» на Кубке мира по пауэрлифтингу, который прошел 22-28 марта в Манчестере (Великобритания).

В целом украинская команда завоевала 10 медалей, 2 из которых золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые, а также установила один мировой рекорд.

Всего в Кубке мира приняли участие 125 атлетов из 22 стран. Паралимпийскую команду Украины представляли 10 спортсменов, в том числе и Наталья Олейник из Попасной (тренер Андрей Ивженко).

В личном зачете Наталья заняла второе место в весовой категории 79 кг. Также Наталья стала второй в соревнованиях по миксту (состав команды - 2 человека и 1 девушка).

Напомним, Наталья Олейник - кандидат на участие в паралимпийских играх в Токио, которые состоятся в этом году.