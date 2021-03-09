Поезда в Киев из Луганской области пока не отменяют из-за карантина

Путешествующие из Луганской области в Киев люди могут быть спокойны - остановка поездов в столице Украины для высадки и посадки пассажиров разрешена несмотря на жесткие карантинные ограничения.

Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, Укрзализныця не будет ограничивать высадку/посадку пассажиров в Киеве до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС.

Действующий расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно никаких ограничений высадки/посадки не будет внедрено до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение.

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.

Со своей стороны Укрзализныця призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса.

Напомним, что транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон» по решению Минздрава.

22 марта 2021 Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон».