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Луганские террористы заявили о выдаче 600 тысяч своих «паспортов»

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Группировка «ЛНР» выдала 600 тысяч своих «паспортов». Об этом сообщает «центр общественных связей МВД ЛНР».

Обладателем 600-тысячного «документа» стал школьный учитель географии из Первомайска Иван Мосейко 1954 года рождения.

Как сообщается, 31 марта ему в торжественной обстановке вручили «паспорт» и «ценный подарок от министра внутренних дел», – говорится в сообщении.

Российские террористы оккупировавшие Донецк, и считающие себя отдельным государством «ДНР» заявили, что выдали более 655 тысяч «паспортов», и еще 215,5 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области получили российские паспорта.


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