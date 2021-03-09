Луганские террористы заявили о выдаче 600 тысяч своих «паспортов»

Группировка «ЛНР» выдала 600 тысяч своих «паспортов». Об этом сообщает «центр общественных связей МВД ЛНР».

Обладателем 600-тысячного «документа» стал школьный учитель географии из Первомайска Иван Мосейко 1954 года рождения.

Как сообщается, 31 марта ему в торжественной обстановке вручили «паспорт» и «ценный подарок от министра внутренних дел», – говорится в сообщении.

Российские террористы оккупировавшие Донецк, и считающие себя отдельным государством «ДНР» заявили, что выдали более 655 тысяч «паспортов», и еще 215,5 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области получили российские паспорта.